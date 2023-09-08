صفاء سلطان تستعرض أناقتها بفستان مجسم جذاب

خضعت الفنانة صفاء سلطان لأحدث جلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت صفاء سلطان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما اسود اللون، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

وكان آخر الأعمال التى شاركت فيها صفاء سلطان المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ"، الذي تدور أحداثه في أكثر من قالب مختلف في حارة العطارين بعد هروب عتاب من المنطقة بعدما اتهمها أشقائها في قضية شرف وتتغير حياتها رأسًا على عقب، وآخر يُدعى فوزان مستعد أن يبيع أغلى ما لديه لكي يُبسط نفوذه على الحارة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: سيف الدين السبيعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي وجيه، ويامن حجلي، وشارك في بطولته: عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، شكران مرتجى.