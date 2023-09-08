إسبانيا تكتسح جيورجيا بسباعية في تصفيات يورو 2024

اكتسح منتخب إسبانيا نظيره جيورجيا، بسباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وجاءت سباعية منتخب إسبانيا عن طريق كل من موراتا (هاتريك)، لامين يامال، ونيكولاس ويليامز وداني أولمو وسولمون بالخطأ في مرماه.

بينما جاء هدف جيورجيا الوحيد عن طريق جيورجي شاكفيتادزي.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: خوسيه جايا – لابورت – لورنوماند – داني كارفخال.

خط الوسط: رودري – جافي – فابيان رويز.

خط الهجوم: أسينسيو – داني أولمو – موراتا