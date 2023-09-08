رصد المعوقات والقيود.. تفاصيل الإستراتيجية الخاصة بهيئة سلامة الغذاء

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن استراتيجية هيئة سلامة الغذاء هي دراسة ورصد المعوقات والقيود التي تعرض لها القطاع الصناعي، والقطاع التشريعي الخاص بالأغذية خلال الفترة الماضية، وهي واحدة من الأهداف التي جعلت الهيئة تضع استراتيجية في الفترة من عام 2023 وحتى عام 2026.

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه كان يوجد مجموعة من المحفزات، خاصة أن القطاع الصناعي يمثل 11% من الناتج المحلي، و12% يمثل حجم الإيرادات غير النفطية، و50% من القوة العاملة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية كانت خاصة بتغيير مفهوم الأداء لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وبالتالي حينما انعقد مؤتمر المناخ الخاص بالتغيرات المناخية، وجه الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر القمة الأمريكي الأفريقي باستحداث طرق جديدة في الزراعة وإنتاج المواد الغذائية لمواجهة التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي.

استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وتابع رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن كل تلك المحددات جعلت الهيئة تضع أول استراتيجية لها منذ عام 2023 لـ 2026، ورؤية الاستراتيجية أن تكون لاعب فعال في الوطن العربي والشرق الأوسط، وفي القارة الأفريقية، وتم وضع 3 قيم للتعامل بهم، وهي التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص، وما بين الهيئة والجهات الحكومية، والشفافية في نشر المعلومة ونشر التشريع، ونشر الإجراء، والأساس العلمي المبني عليه اتخاذ القرار.

واستكمل، أنه تم وضع عدة محاور للعمل عليهم، أول تلك المحاور الهامة كان كيفية دمج قطاع الصناعات المتوسطة، وجذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذاء، والغرض منه كان زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أفاق جديدة للتصدير، إذ أن هذا القطاع من الشركات المتوسطة والصغيرة يمثل من 80 لـ 80% من حجم المعروض في السوق المصري، ولذلك كان واحد من القطاعات التي يجب استهدافها.

وأوضح، أن الجزء الثاني كان هو العمل على مجموعة من التشريعات من خلال المراجعة والتحديث لكي تتناسب مع الاستحداث في الصناعة، وتتناسب مع تكنولوجيا الغذاء، خاصة في ظل الوضع الجيوسياسي الذي يمر به العالم في الفترة الحالية، وأزمة الغذاء في العالم.

وأردف، أن المحور الثالث كان هو كيفية بناء مجموعة معامل ومختبرات قادرة على إعطاء نتائج تتسم بالشفافية والدقة، وبالتالي يكون هناك قاعدة بيانات تساعد في بناء ما يسمى بمنظومة تقييم المخاطر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 5 معامل في أكبر 5 موانئ في مصر تابعين للهيئة مباشرة، ومن ضمن تلك المعامل يوجد معمل الدخيلة والذي يعد أكبر معمل متواجد في المنطقة، ومنظومة المعامل ستساعد في تسريع الإفراج الجمركي.