مصدومة.. رد فعل دبلوماسية أمريكية بعد زيارة اللاجئين السودانيين في تشاد

عبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، عن صدمتها من أحوال اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب إلى تشاد.

وقالت جرينفيلد، إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أعمال وحشية جماعية في الصراع السوداني، وعبرت عن صدمتها من بعض الأعمال الوحشية التي حدثت لشعب السودان، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وتحدثت جرينفيلد إلى السودانيين الذين فروا من العنف العرقي والجنسي في تشاد، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صدر أمس الأول الأربعاء، أنها جمدت جميع الأصول والممتلكات التي يملكها عبد الرحيم حمدان دقلو شقيق "حميدتي" قائد ميليشيات الدعم السريع في الولايات المتحدة.

ويعيش السودان أزمة كبيرة بسبب الحرب التي اندلعت منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني، وميليشيات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم مروعة بحق الشعب السوداني.