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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

صدى البلد

لا تزال الموجة الحارة التي اجتاحت محافظات مصر قبل يومين مستمرة حتى الأيام القادمة، فقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة بداية من الغد السبت حتى الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

وتتأثر البلاد حاليا بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

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وفسرت الأرصاد الجوية في بيان لها أسباب الموجة الحارة التي شهدتها البلاد منذ الأربعاء الماضى، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية وتوقعت الأرصاد الجوية بداية التحسن النسبي في درجات الحرارة غدا السبت، لتسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45 درجة.

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

الأرصاد الجوية الموجة الحارة

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