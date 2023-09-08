الجو هيقلب من جديد.. الأرصاد: الأحوال الجوية تتحسن في هذا الموعد

تعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في الفترة الحالية، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من قطاع كبير من المواطنين بمعرفة آخر التطورات فيما يتعلق بحالة الطقس في الفترة الحالية، خاصة في ضوء الموجة الحارة التي تضرب مصر خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، وسط اهتمام كبير من المواطنين بموعد تحسن الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، ومنها أن الجو سيشهد انقلاب في الأحوال الجوية، إذ أن الموجة الجوية ستنتهي، ومن ثم يعود الطقس لدرجات الحرارة الطبيعية من جديد.

ونرصد لكم من خلال موقعنا آخر التصريحات الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الأيام المقبلة:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، إننا نتعرض أيضا إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وزلكن مع غياب الشمس سنبدأ بالشعور بالتحسن التدريجي.



ولفتت إلى أنه بداية من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف، وسيستمر ارتفاع درجات الحرارة طوال الأسبوع القادم.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، إن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بداية من يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لتصل إلى 46 درجة على المحافظات الجنوبية، وعليه يكون الطقس شديد الحرارة جاف نهارا.

واسترسلت: نتعرض أيضا إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ولكن مع غياب الشمس سنبدأ بالشعور بالتحسن التدريجي.

توقعات الأرصاد.. تشهد البلاد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة والتي بلغت ذروتها أمس الخميس، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، وهذه الارتفاعات مستمرة اليوم أيضًا على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية وتصل لـ 46 درجة مئوية على الأقصر وأسوان، فمتى تنتهي الموجة الحارة وماذا يخبئ الطقس على مدار الأسبوع، نستعرض لكم من خلال السطور التالية أبرز توقعات الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة.



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومن مناطق أخرى من الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن هذه الكتل الهوائية مرتفعة في درجات حرارتها؛ وبالتالي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غدًا السبت ستشهد البلاد تحسن نسبي في الأحوال الجوية، حيث تنكسر درجات الحرارة وتصل لـ 36 درجة مئوية، ومتوقع استمرار على مدار الأسبوع القادم.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المسيطرة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء.