السعودية.. الأرصاد تصدر إنذارا باللون الأحمر لسكان مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريرا عن طقس الغد حيث توقع أن تشهد مدينة مكة خلال الساعات القليلة القادمة أمطارا غزيرة، وسيولا، و انعداما في مدى الرؤية الأفقية



وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إنذارا باللون الأحمر على منطقة مكة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعا إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما كشف المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، أن التوقعات تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 50% إلى 60% على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة.