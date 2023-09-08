عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الأرصاد تصدر إنذارا باللون الأحمر لسكان مكة المكرمة

ارشيفي
ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريرا عن طقس الغد حيث توقع أن تشهد مدينة مكة خلال الساعات القليلة القادمة أمطارا غزيرة، وسيولا، و انعداما في مدى الرؤية الأفقية


وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إنذارا باللون الأحمر على منطقة مكة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعا إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما كشف المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، أن التوقعات تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 50% إلى 60% على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

مكة والمدينة بينها.. السعودية: بدء حالة مطرية وسيول وبرد على بعض المناطق| غدا

أمطارة رعدية غزيرة وأتربة..الأرصاد السعودية تحذر هذه المناطق من سوء الطقس

ترشيحاتنا

توصيات عاجلة من الحوار الوطني بشأن صناعة الأفلام وطلاب مصر.. إليك أهمها

الموسيقار باسم درويش: أنا اللي عزفت اغنية الفراولة مع الريس متقال

قبل ساعات من إغلاق القيد.. 11 مسئولا سعوديا في إنجلترا لحسم ضم «صلاح»

يشبه الخيال.. بوتين يشيد بمشروع نووي روسي جديد

مستقبل وطن: توافق بين القوى السياسية على دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الموسيقار باسم درويش: بذاكر النصوص في الإسلاميات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. شاهد إطلالات نسرين أمين بدونه

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

بعد حل الخلاف بينهما.. صور طليقة حسن شاكوش قبل وبعد الشهرة

بعد لوك الغجرية.. أبرز إطلالات أمينة خليل على السوشيال ميديا

فيديو

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ