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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل.. إزالة مخالفات البناء في هذه المناطق

صدى البلد

تعمل الدولة جاهدة على منع مخالفات البناء بجميع صورها بهدف القضاء على الظواهر العشوائية
، فقد أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفق بيان صادر عن الوزارة، 4 قرارات إزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازى تنمية (القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، مدينة بني سويف الجديدة).

ونص القرار على إزالة مخالفات بناء مقامة من شركة استثمار سياحي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، على قطعة أرض كائنة بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء غرف بالرووف " كاملة التشطيب " بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، كما تضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، ومدينة بني سويف الجديدة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بها.

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ونصَّت القرارات على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات بناء مقامتين بقطعتي أرض سكنية بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، ومخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة ابني بيتك 2، بمدينة بني سويف الجديدة، حيث تمثلت المخالفات في صب سقف الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول علوي بالردود الخلفي لقطعة أرض، وصب سقف منور الجيب الخلفي بالدور الأرضي بقطعة أخرى.

 

وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم تشكيل حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير أسفرت عن تنفيذ 5 قرارات إيقاف أعمال بقطع أراضٍ سكنية مخالفة بمنطقة ابني بيتك 1 بالحي السكني السادس بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

كما تم شن حملة لتنفيذ قرار إزالة مخالفات بناء بالردود الخلفي لقطعة الأرض رقم ٣٨٧ قطاع د بمنطقة ابني بيتك 1 بالحي السكني السادس لمخالفة تراخيص البناء، مؤكداً على الحزم في تطبيق القانون على الجميع حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تضمنت صب سقف الدور الأرضي وبناء حوائط الدور الأول علوي بقطعة أرض ثالثة، وذلك بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة لتلك القطع.

مخالفات البناء مدينة بني سويف الجديدة

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