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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم استمرار عرضه في السينمات.. طرح فيلم بيت الروبي على منصة

بيت الروبي
بيت الروبي

طرحت منصة stc فيلم بيت الروبي ، والذي حقق أعلي إيراد في تاريخ السينما المصرية حتى الآن، في الساعات الاولي من صباح أمس .

ويأتي طرح فيلم بيت الروبي على المنصة تزامنا مع استمرار عرضه في السينمات المصرية واحتلاله المركز الرابع رغم مرور أسابيع عديدة على تواجده في السينمات منذ موسم عيد الاضحي المبارك

وتمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية ، حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 124.656.779 جنيه.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

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ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم بيت الروبى كريم محمود عبد العزيز كريم عبد العزيز موسم عيد الأضحى موسم عيد الأضحى المبارك السينما المصرية

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