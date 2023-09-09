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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب الزلزال .. نجوي كرم تصعد على المسرح وتعلن الغاء حفلها بالمغرب

نجوي كرم
نجوي كرم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي “ اكس ” فيديو للفنانة اللبنانية نجوي كرم ، من حفلها فى المغرب ، والذى كان من المقرر ان يقام الليلة ، قبل ان تتخذ الجهات المعنية قراراً بالغاءه ، بسبب وقوع زلزال هناك . 

وحرصت نجوي كرم على الصعود على المسرح رغم إلغاء الحفل ، والاعتذار الى الجمهور الذى حرض على حضور الحفل ، مؤكدة ان الجهات المعنية طلبت الغاء الحفل حرصاً على سلامة الجميع .

 

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حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال تواجدها في الأردن.

ظهرت نجوى كرم في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكن نسقت معه كاب ملفت للغاية.

انتعلت نجوى كرم حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة نجوى كرم في الأردن قائلا:"دخلت نجوى كرم موسوعة جينيس عن أطول رداء بطول 55.7 متر لبسته مع هيدا الجمبسوت الابيض..حلو الجمبسوت كتير ملوكي و التصميم حلو."

كتب:" يعني لو دخلت موسوعة جينيس بأطول اغنية او شي من هذا القبيل مرتبط بفنها كنت حسيت الموضوع ملفت اكتر... هيك انجاز بشوفه انسب لمصمم ازياء مش لفنانة... يعني هيدا انجاز المصمم…بس بكل الاحوال برافو و مبروك و نجوى على ما اعتقد الفنانة العربية الوحيدة يلي دخلت موسوعة غينيس."

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