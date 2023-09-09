عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليم الكبار: سنعلن مصر خالية من الأمية فى 2030

صدى البلد

تحدث الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، عن أهمية تخصيص يوم 8 سبتمبر للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية. قال إن محو الأمية هو قضية جديرة بالاهتمام لأنها تمثل تحديًا كبيرًا للمجتمعات، وأشار إلى أن الهيئة تشارك بفعالية في مبادرات رئاسية مهمة مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وغيرها.

وأضاف أن القيادة السياسية في مصر تعمل بجد لرفع مستوى جودة حياة المواطنين والقضاء على مشكلة الأمية، وقد تم تحرير أكثر من 6 ملايين شخص من الأمية حتى الآن. وأشار إلى أهمية التعليم وتوفير الفرص التعليمية للجميع.

وأوضح أنه حتى إحصائية شهر أبريل الماضي، كان هناك حوالي 15 مليون شخص أمي في مصر، ومن بينهم 4 ملايين يعرفون القراءة والكتابة. وأشار إلى أن التعلم الذاتي واستخدام التكنولوجيا في التعليم أصبحت أدوات مهمة لمكافحة الأمية وتمكين الأفراد.

وأكد أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للقضاء على الأمية وتحسين التعليم، وهدفهم هو جعل مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.

 

استخدام التكنولوجيا في التعليم استخدام التكنولوجيا الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد ناصف الجهاز التنفيذي للهيئة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

الآلاف يخرجون إلى الشوارع في مراكش بعد زلزال المغرب|شاهد لقطات رهيبة

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

ترشيحاتنا

المغرب .. 4 وفيات في إقليم ورزازات بسبب الزلزال العنيف

خبير بمركز الأهرام يقدم قراءة في دور الحكومات لمواجهة تداعيات الاستهلاك المفرط

المغرب.. بيان مهم من الجيش بعد الزلزال العنيف

نداءات استغاثة من سكان مباني منكوبة بعد زلزال المغرب | شاهد

بسبب الزلزال .. نجوي كرم تصعد على المسرح وتعلن الغاء حفلها بالمغرب

سفير الهند: قروض بقيمة 20 مليون دولار إلى الدول الإفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب النزيف من الأذن وطريقة علاجه

طريقة تحضير كبسة سعودى الأصلية

ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الاستحمام بالثلج؟

طريقة تحضير تيراميسو

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ