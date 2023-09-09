أخبار التعليم| رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. قرارات عاجلة من الوزارة بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا، بشأن زي المعلمين في المدارس، خلال العام الدراسي الجديد.

قبل بدء الدراسة.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية في العام الدراسي الجديد

للطلاب والمعلمين.. منع الموبايلات الحديثة والتدخين في المدارس خلال العام الجديد

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر تواجد أو استخدام الموبايل المزود بكاميرا، في المدارس، خلال العام الدراسي الجديد، سواء للطلاب أو المعلمين.

قرار عاجل للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا، بشأن مصروفات المدارس الخاصة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

تسجيل الغياب بالمدارس في العام الجديد.. وبلاغات عاجلة للأهالي ضد أبنائهم «المتخلفين»

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رفع الغياب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم يحظر الكلام في السياسة داخل المدارس خلال العام الجديد

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر استغلال أسوار المدارس في أي إعلانات أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من الأغراض، في العام الدراسي الجديد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة و رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 اصبح محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، حيث زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكل التفاصيل المتعلقة بيه.

أستاذ علم نفس يشرح كيف نحد من استهلاكنا للموارد الطبيعية

اصبح الاستهلاك يمثل جزء كبير من طابعنا اليومي فقد اصبحنا مستهلكين شرهين لكل شئ حولنا دون حساب أن تلك الأشياء من حولنا اذا استخدمنا الشراهة في استخدامها سوف تنتهي لذلك، وجب علينا تربية انفسنا وابناءنا علي الحد من استهلاكنا.

منع الإهدار.. نادر نور الدين يوضح إستراتيجية مصر للحفاظ على الموارد المائية

أوضح نور الدين في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، أنه بخصوص المحور الأول وهو تنمية الموارد المائية المتاحة تم العمل علي إنشاء 17 محطة تحلية مياه بحار وأن تلك المحطات بدأت في إنتاج نحو مليار متر مكعب، واننا كنا قبل تلك المحطات كنا نتج 100 مليون متر مكعب فقط اي أننا ضعفنا انتاجنا من تحلية المياه 10 مرات.

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط

يبحث العديد من الطلاب عن توقعات تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني؛ بعد أن تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا.

استبعاد بعض المحاصيل.. كيف عملت مصر على ترشيد الموارد المائية في الزراعة

وأوضح نور الدين في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، أن بخصوص المحور الثالث بخصوص السياسات الزراعية، فالدولة المصرية عملت علي تقليل واستبعاد المحاصيل المستنزفة للمياه أو عالية الاستهلاك للمياه، كما قمنا بتحديد مساحة الأرز التي تزرع سنويآ بحيث تكون 1.1 مليون فدان، بدلآ ما كان 2 مليون فدان وهذا لنوفر قدر من المياه.

القمر والنجم العملاق بولوكس يتجاوران طوال الليل| الأحد

تتزين سماء مصر يوم الأحد القادم بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

التعليم: الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد عن المشروعات القومية

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.