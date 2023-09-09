مشاهد جديدة صادمة من زلزال المغرب المدمر| شاهد

تعرضت المغرب لزلزال قوي بقوة 7 ريختر قبل ساعات، وقد تمكن العلماء من اكتشاف مشاهد جديدة تكشف عن تأثير هذا الزلزال على المناطق المتضررة.

وقد تم تصوير هذه المشاهد من خلال الاستفادة من تقنيات كاميرات المراقبة والأقمار الاصطناعية.

تبينت المشاهد الجديدة أن الزلزال قد تسبب في انهيارات أرضية وانزلاقات للتربة في عدة مناطق. وتعرضت المباني والبنية التحتية لأضرار جسيمة، ما أدى إلى انهيار بعضها وتشقق آخر.

زلزال المغرب المدمر

وقد أدى الزلزال أيضًا إلى تشكيل شقوق وتجمعات للمياه الجوفية في بعض المناطق.

تشير التحاليل الأولية إلى أن قوة الزلزال قد تجاوزت 7 درجات على مقياس ريختر، مما يعتبر زلزالًا قويًا وقد يسبب تدميرًا كبيرًا.

وقد تم تحديد مركز الزلزال في منطقة قريبة من المدن الرئيسية، مما زاد من حجم الخسائر المادية والبشرية.

تعمل السلطات بالمغرب والمنظمات الإغاثية على تقديم المساعدة والدعم للمتضررين. تشمل جهود الإغاثة توفير الإسعافات الأولية والإيواء المؤقت والموارد الأساسية للمتضررين.

كما تعمل على تقييم الأضرار وإجراء إصلاحات ضرورية لاستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المنكوبة.