الإمارات تعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا هاما عبرت فيه عن تعازي بلادها الصادقة وتضامنها مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

كما عبرت الوزارة الإماراتية؛ عن خالص تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي ، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، اعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.