الأهلي وبيراميدز ضمن أفضل 10 أندية أفريقية.. والزمالك خارج التصنيف

كشفت شبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، عن أفضل 10 أندية أفريقية في الوقت الحالي، والتي شهدت تواجد الأهلي وبيراميدز، بينما غاب الزمالك عن القائمة.

وجاء الأهلي في المركز الثاني خلف صن داونز في الجنوب الأفريقي متصدر الترتيب، وحل بيراميدز في المركز السادس.

وشهدت القائمة سيطرة مغربية بتواجد أندية الوداد والجيش الملكي والرجاء والفتح الرباطي.

وجاءت القائمة كالتالي:

1. ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

2. الأهلي (مصر)

3. الوداد البيضاوي (المغرب)

4. الجيش الملكي (المغرب)

5. الرجاء البيضاوي (المغرب)

6. بيراميدز (مصر)

7. الفتح الرباطي (المغرب)

8. أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)

9. سيمبا (تنزانيا)

10. يانج أفريكانز (تنزانيا)

قائمة أفضل 10 أندية إفريقية

يذكر أن الأهلي هو بطل النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إذ تفوق على الوداد بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي النهائي.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر الجاري في مباراة كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.