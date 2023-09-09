عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يهزم إيطاليا 3-2 في بطولة البحر المتوسط للكرة الشاطئية

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى أمام نظيره منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.


أحرز أهداف منتخب مصر كل من حسان محمد ومحمد عبد النبى لوحا وحسام باولو. 


ويخوض منتخب الشاطئية مباراته الثانية أمام البرتغال غدا فى تمام الساعة الخامسة مساءا. 
واختار المدير الفنى لمنتخب مصر  قائمة تضم ١٢ لاعبا لخوض منافسات البطولة وتضم القائمة كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 


ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات. 


وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة فى المجموعة الثانية مع منتخبات إيطاليا والبرتغال.

مصر إيطاليا بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط البرتغال حسام باولو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

قرار عاجل من التعليم بمنع ضرب الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ظاهرتان جويتان.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ترشيحاتنا

بالخطوات ومش هتروح بعيد| احصل على شجرة عائلتك بطريقة بسيطة.. لن تكلفك أكثر من 4 جنيهات

كيف تستعد لـ الزلزال في أي وقت وبأقل خسائر ؟

لأصحاب سيارات نيسان .. حملة استدعاء جديدة وهدايا لهذه الموديلات

الصديق عند الضيق.. إجراءات إماراتية سريعة بعد زلزال المغرب المدمر

5 مكاسب و6 إصلاحات.. فرص واعدة تنتظر مصر وأفريقيا بعد الانضمام لمجموعة الـ20

تحرك عاجل من الجيش المغربي بعد الزلزال المدمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: الحزن يؤثر على صحة القلب وقد يؤدي إلى الوفاة

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت حيوانات الشارع بزلزال المغرب

نجوى كرم تثير الجدل بفستان يكشف عن رشاقتها| شاهد

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ