وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر للجودو بعد وقوع زلزال المغرب

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بـ مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو؛ للاطمئنان علي بعثة المنتخب المصري المُشاركة بالبطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليًا في مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد وقوع زلزال بالمغرب امس.

واطمئن الوزير علي أفراد البعثة وجميعهم بخير، متمنيًا السلامة لجميع ابناء الشعب المغربي من توابع زالزال أمس، مؤكدًا متابعته المستمرة لمشاركات جميع المنتخبات القومية والأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا، التي تُعد واحدة من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بقائمة تضم 14 لاعبا ولاعبة، ومشاركة 36 منتخبًا بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.