هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

أثار زلزال المغرب القوي الذي ضرب المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث تعرضت المملكة المغربية لزلزال بقوة 7 درجات،ضرب عدة مدن مغربية، أبرزها مراكش وضواحيها، التي شهدت سقوط عشرات القتلى، بينما لا يزال البحث جاريًا تحت أنقاض المباني المنهاردة عن ضحايا جدد.

وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في مراكش وأثار الذعر بين السكان الذين خرجوا إلى الشوارع، وسجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في المغرب، هزة أرضية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بقوة بلغت شدتها 7 درجات على مقياس ريختر، في إقليم الحوز، وحذر المعد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن زلزال المغرب كان مركز جماعة إيجيل التابعة لإقليم الحوز.

وتسبب زلزال المغرب في خوف الكثير من المصريين وبدأ سؤال في الإنتشار بشكل كبير على هل هناك زلزال متوقع حدوثه في مصر قريبآ بسبب زلزال المغرب الذي حدث في الصباح، ورد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هل هذا السؤال قائلآ " الزلزال الذي شهدته دولة المغرب في الساعات الأولى من اليوم مرعب وكبير لأقصى حد بالنسبة للزلازل التي تشهدها دولة المغرب.

وأكد القاضي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” على أن زلزال المغرب اليوم سوف يكون له توابع داخل الأراضي المغربية لأنه زلزال كبير ولكن سوف تكون التوابع بقوة أقل من قوة الزلزال الأصلي الذي حدث، مشيرآ إلي أن تأثير الزلازل وكثرة التوابع تجعل المباني أكثر عرضة للخطر.

واشار إلي أنه بالفعل قد تم تسجيل عدد من التوابع الزلزالية بلغ عددها 8 وانه حتى الساعة 8 من صباح اليوم تم رصد 8 توابع بقياسات مختلفة تتراوح من 3 إلى 3.4 ريختر، وأكبرهم بقوة 4.8 ريختر، وكل هذه التوابع كانت قوتها أقل من 7 درجات على مقياس ريختر، وهي قوة الزلزال الأصلي.

واضاف أن توابع زلزال المغرب حدثت بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق وأخر تابع بقوة 3.3 بتوقيت الساعة السادسة وخمسون دقيقه بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

موقف مصر من زلزال المغرب

أما عن موقف مصر من زلزال المغرب، وعن امكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب اليوم، فقد طمئن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال بعيد جدا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية، وان المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

إحتمالية حدوث زلزال كبير مدمر في مصر كما حدث في المغرب

واضاف وأن إحتمالية حدوث زلزال كبير مدمر في مصر كما حدث في المغرب إحتمال ضعيف، ولكن نحن لا نستطيع التنبأ بالزلال فالزلزال ظاهة طبيعية ولكن وفقآ لخرائط الشدة الزلزالية التي متواجدة لدي الشبكة القومية لرصد الزلازل فإن إحتمالية حدوث زلزال بسبب زلزال المغرب اليوم إحتمالية ضعيفة.

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن في المغرب مساء أمس الجمعة، إلى 632 قتيلًا، و329 مصابًا.

وجاء في بيان للوزارة، السبت: «إلى حدود الساعة السابعة صباحًا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة».

وناشدت السلطات المغربية، المواطنين بسرعة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المصابين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لاتزال جارية لمساعدة العالقين وانتشال الضحايا.