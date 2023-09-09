زلزال عنيف يضرب المغرب يتسبب في وفيات وأضرار..ورسالة عاجلة من البحوث الفلكية

تجتاح المغرب الآن حالة من الخوف والفزع خاصة بعد زلزال اليوم والذي حدث في الساعات الأولي من بداية اليوم السبت وجاء بقوة كبيرة حيث بلغت قوته 7 ريختر وأدي إلي وقوع المباني والبيوت وأودى بحياة أكثر والتي وصلت حتي الآن إلى 296.

زلزال المغرب اليوم

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من رصد الزلزال واوضحت انه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق، وكانت بياناتها الهزة الأرضية كالتالي:

تاريخ الحدوث: 2023/9/9

وقت الحدوث : 01:11:00 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 7.05 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 31.04شمالا

خط الطول : -8.46غربا

العمق: 13.80 كم

وذكر زلزال المغرب اليوم الجميع بزلزال تركيا وسوريا المدمر والذي كان قد حدث في 6 فبراير وكانت خسائره مدمرة، حيث كانت قوة زلزال تركيا وسوريا قد بلغت 7.8 درجة وأودى بحياة أكثر من البشر، وتسبب في تدمير اجزاء من مباني اثرية وسقوط مباني سكنية بالكامل.

البحوث الفلكية تكشف عن موقف مصر من زلزال المغرب

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على أن الصور الأولي الذي ظهر من المغرب تشير إلي تسبب الزلزال في خسائر كثيرة حدثت، متمنيآ السلامة للأشقاء المغاربة.

وأكد القاضي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” على أن زلزال المغرب اليوم سوف يكون له توابع داخل الأراضي المغربية لأنه زلزال كبير ولكن سوف تكون التوابع بقوة أقل من قوة الزلزال الأصلي الذي حدث، مشيرآ إلي أن تأثير الزلازل وكثرة التوابع تجعل المباني أكثر عرضة للخطر.

وعن امكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب اليوم، فقد طمئن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال بعيد جدا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية، وان المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

إحتمالية حدوث زلزال كبير مدمر في مصر كما حدث في المغرب

واضاف وأن إحتمالية حدوث زلزال كبير مدمر في مصر كما حدث في المغرب إحتمال ضعيف، ولكن نحن لا نستطيع التنبأ بالزلال فالزلزال ظاهة طبيعية ولكن وفقآ لخرائط الشدة الزلزالية التي متواجدة لدي الشبكة القومية لرصد الزلازل فإن إحتمالية حدوث زلزال بسبب زلزال المغرب اليوم إحتمالية ضعيفة.

زلزال المغرب

وعلي جانب آخر أفادت وسائل إعلام محلية في المغرب في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن السلطات الصحية في مدينتي مراكش ودمنات دعت المواطنين إلى التبرع بشكل عاجل بالدم وذلك لإنقاذ المصابين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

ومنذ قليل، قالت وزارة الداخلية المغربية إن الزلزال أسفر عن مصرع 296 شخص وإصابة 153 آخرين، بحسب الحصيلة الأولية، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن الهزات الارتدادية عقب الهزة التي ضربت المغرب يمكن أن تتواصل لبضعة أيام.

ولقي 27 شخصا مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، وأربعة في إقليم ورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين، في حين لم تعط السلطات أي حصيلة رسمية لعدد الضحايا.