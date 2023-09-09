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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: ستحدث توابع لزلزال المغرب .. وهذا هو موقف مصر

صدى البلد

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زلزال المغرب والذي حدث في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، جاء بقوة 7.05 درجة على مقياس ريختر، وأنه يعتبر من الزلازل القوية.

واوضح القاضي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، انه من المتوقع أن تحدث توابع داخل الأراضي المغربية نتيجة إلي قوة الزلزال التي حدثت، وأنه من المتوقع أن تكون التوابع بقوة أقل من قوة الزلزال الأصلي الذي حدث.

البحوث الفلكية تطمن المصريين … زلزال المغرب بعيد عن مصر

وطمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جميع المصريين من ضعف وعدم احتمالية حدوث زلزال داخل الإراضي المصرية تكون ناتجة عن زلزال المغرب حيث قال “الزلزال بعيد جدا عن مصر”.

البحوث الفلكية: زلزال فى مراكش بالمغرب بقوة 7.05 ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 9 سبتمبر 2023، هزة أرضية، علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 7.05 درجة على مقياس ريختر، وعلي عمق 13.80كم.

وأشار الدكتور جاد القاضي إلي أنه يوجد ما  يفيد التقارير الأولية حدوث خسائر كبيرة داخل الأراضي المغربية في منطقة مراكش، وجارى التحقق من التفاصيل.

وعلى جانب آخر أظهرت بعض المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أبنية تهتز وأشخاصا يهرولون ويتجمعون في الخارج خوفا من سقوط البنايات. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى أنقاضا في الشوارع وتعرض أبنية لأضرار طفيفة.

ووضحت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي: "نذكركم بضرورة أخذ الحيط والحذر واتخاذ إجراءات السلامة لخطر وجود هزات ارتدادية".

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات

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