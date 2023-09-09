البحوث الفلكية 8 توابع لزلزال المغرب وأكبرهم بقوة 4.8 ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، علي أنه تم تسجيل عدد 8 توابع للزلزال الرئيسي الذى حدث بالمغرب أكبرهم بقوة 4.8 ريختر.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن توابع زلزال المغرب حدثت بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق وأخر تابع بقوة 3.3 بتوقيت الساعة السادسة وخمسون دقيقه بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أكد في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، انه من المتوقع أن تحدث توابع داخل الأراضي المغربية نتيجة إلي قوة الزلزال التي حدثت، وأنه من المتوقع أن تكون التوابع بقوة أقل من قوة الزلزال الأصلي الذي حدث.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 9 سبتمبر 2023، هزة أرضية، علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 7.05 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي إلي أنه يوجد ما يفيد التقارير الأولية حدوث خسائر كبيرة داخل الأراضي المغربية في منطقة مراكش، وجارى التحقق من التفاصيل.