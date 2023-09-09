طرح تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي.. اعرف الأسعار

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، السبت، فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي، والمقرر أقامتها في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة السوبر الإفريقى بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية وتحديدا مدينة الطائف.

وتم فتح باب الحجز لتذاكر مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، السبت.

وجاءت أسعار مباراة السوبر الإفريقي على النحو التالي:

ذوي الهمم: الدخول مجانا

A1: 15 ريال

B1: 15 ريال

A2: 20 ريال

B2: 20 ريال

بريميوم 1: 100 ريال

بريميوم 2: 100 ريال

جولد 1: 500 ريال

جولد 2: 500 ريال

VIP: ألف ريال

ويدخل الأهلي المباراة بصفقته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، بينما يلعب اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفيدرالية.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث جمعت بين الوداد ونهضة بركان المغربيين، وحسمها الأخير 2-0.

ويعد الأهلي أكثر أندية إفريقيا فوزًا بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصد اللقب 11 مرة في تاريخه.