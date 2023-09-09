عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين عام مجمع الفقه بجدة : مواكبة التطوير هو الملاذ والمخرج والمنقذ

صدى البلد

أكد الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة ، على ضرورة أن يكون هناك من العلماء من يقوم على مواكبة هذا الفضاء الإلكتروني، من خلال مرتكزات تؤسس للتعامل معه، مع ضرورة التعامل الأمين في نقل تعاليم الإسلام السمحة، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما لم نتصور هذه الوسائل وما لم نستوعبها استيعابًا كافيًا، فيحظر علينا حظرًا شرعيًّا أن نفتي أو أن ننسب لها حكمًا شرعيًّا بالحل أو التحريم، فنحن بحاجة إلى معرفة كيف نتعامل مع هذه الوسائل بحسبانها وسائل مستحدثة في الملة، نسددها تسديدًا ونجعلها طيعة وتبعًا لما نؤمن به بقوة العلم والمعرفة التي تجعلنا عندما نستخدم هذه الوسائل نستخدمها ونستحضر أننا بحاجة الى تسديدها.

وتابع: بحيث تصبح وسائل نافعة، وسائل تحقق المقاصد الشرعية التي جاء بها ديننا الحنيف، نريدها توجيهًا لهذه الوسائل بعد أن ننقيها ونهذبها ونجعلها تابعة لعقيدتنا خاضعة لديننا ولأحكام شريعتنا، من أجل تحقيق العبودية لله ومن أجل عمارة الكون، ثم تأتي القضية الكبرى بعد التوجيه وهي الترشيد فنحن نريد أن نربي جيلًا رشيدًا يتعامل مع هذه الوسائل بمنطلق الرشد، جيلا يدرك أن هذه الوسائل نعمة من الله (عز وجل) يجب أن يُخضعها لخدمة دينه ولما يعود عليه وعلى وطنه وعلى مجتمعه وعلى الأمة الإسلامية والعالم جميعًا بالنفع.

واسترسل قائلا: لقد أحسنت وزارة الأوقاف في مصر الكنانة في اختيار هذا الموضوع، ذلك الفضاء الذي يمكِّن من يقومون بالبلاغ عن الله (عز وجل) أن يستحضروا ويستوعبوا هذه الوسائل وألا يتركوها لغيرهم حتى لا يكونوا تبعا لهم في نقل هذه الوسائل أو التعلم منها، أما عن الحديث عن حِلِّها أو حرمتها فهو حديث تجاوز الزمن وأما الحديث الذي ينبغي علينا أن نتحدث عنه اليوم هو كيفية استخدام هذه الوسائل وجعلها تبعا لنا، تخدم رسالتنا، فيجب علينا أن نمكن الأجيال من الاستفادة من هذه الوسائل حتى يتعاملوا معها برشد ودراية وعلم وفقه، وعلينا أن نرسخ في أذهانهم اقتحام هذه الوسائل وترسيخ قيم الإسلام اقتداءً برسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق.

وأشاد بجهود ، د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومتابعته على مدار الساعة لوسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني وملاحقته لكل ما استجد في هذا المجال، وهو دليل على إحساسه بمسئولية الكلمة التي ينسبها إلى الله جل جلاله، ودليل على أن مواكبة التطوير هي الملاذ وهي المخرج والمنقذ، والمتابعة للمستجدات هي التي تمكننا وتمكن القائمين على منهجنا من التقدم، وتمكننا من حفظ شبابنا وأطفالنا من تحديات هذا العصر، فهذه الوسائل أصبح التمكن من استخدامها ضرورة العصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ترشيحاتنا

بعد الزلزال المدمر..انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بالمغرب

خلية أزمة.. وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بالمغرب بعد الزلزال المدمر

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

السيسي: احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي

كل الحاجة كانت بتتحرك.. مغاربة يروون لحظات الرعب أثناء الزلزال

بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ