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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كافيانو.. إيطاليا تقر قانونا يسهل اعتقال الأطفال في عمر 14 عاماً

جيورجيا ميلوني
جيورجيا ميلوني

وافقت الحكومة الإيطالية على قانون يسهل اعتقال وسجن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا كجزء من حملتها على جرائم الأحداث بعد سلسلة من القضايا البارزة التي تورطت فيها عصابات المراهقين، بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.

وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، إن "جرائم الأحداث تنتشر كالنار في الهشيم" بعد أن وافقت حكومتها على القانون، الذي ينص أيضًا على السجن لمدة تصل إلى عامين لآباء الاطفال المتغيبين عن المدارس.

تم تسمية القانون على اسم كافيانو، وهي ضاحية محرومة اجتماعيًا ومليئة بالجريمة في نابولي، حيث سافرت ميلوني، التي تقود جماعة إخوان إيطاليا اليمينية المتطرفة، الأسبوع الماضي بعد الاغتصاب الجماعي المزعوم لفتاتين. ووعدت ميلوني خلال الزيارة بتعزيز الأمن وإعادة تأهيل الحي.

وفي مؤتمر صحفي نادر أمس الخميس، قالت إن حكومتها "تضع نفسها هناك" لمعالجة قضية قالت إنها أهملت من قبل الإدارات السابقة. وقالت: "إنه ليس تحديا سهلا".

ويعني القانون أنه يمكن اعتقال الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا على الفور، على سبيل المثال إذا تم القبض عليهم وهم يحملون أسلحة أو مخدرات.

وسيكون للسلطات أيضًا سلطة مصادرة الهواتف المحمولة من المجرمين الأحداث ومنعهم من التردد على مناطق معينة.

حتى الآن، لا يمكن إبقاء الطفل المجرم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، أو تحت الإقامة الجبرية، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تنطوي على عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات أو أكثر، وهو ما يستبعد معظم الجرائم باستثناء القتل. وقد تم تقليص هذه المدة إلى ست سنوات، مما يسهل فرض الحبس الاحتياطي في الجرائم الأقل خطورة.

وقالت ميلوني إن القانون يهدف إلى ثني القاصرين عن ارتكاب الجرائم، ويتضمن إجراءات "لإعادة إدماج وإعادة تأهيل" المجرمين الشباب.

وقالت: "لا أحد يريد أن يلقي بأطفال يبلغون من العمر 12 عاما في السجن"، زاعمة أن الإجراءات "وقائية وليست قمعية".

ومع ذلك، وعدت ميلوني بـ "السجن مدى الحياة" للقاصرين الذين ارتكبوا جرائم قتل.

ويأتي القانون أيضًا في أعقاب اعتقال سبعة ذكور الشهر الماضي، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة الاغتصاب الجماعي في باليرمو، بصقلية.

وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إن القاصرين الذين يطلقون النار يجب أن "يعاقبوا مثل البالغين"، بينما جدد دعواته لإخصاء المغتصبين كيميائيا.

وفي الوقت نفسه، دافعت ميلوني عن شريكها، أندريا جيامبرونو، الصحفي التلفزيوني التي أثار جدلاً الأسبوع الماضي بعد أن قال إنه يجب على النساء "تجنب السكر" إذا أردن تجنب التعرض للاغتصاب.

وقالت ميلوني، التي لديها ابنة تبلغ من العمر سبع سنوات من جيامبرونو، للصحفيين إن كلماته قد أسيء تفسيرها، وأنها على الرغم من أنها كانت “متسرعة”، إلا أنها كانت مشابهة لما قالته لها والدتها، وهو “إبقاء عينيك مقشرتين”.

إيطاليا الاطفال 14 عام ا ميلوني الجارديان

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