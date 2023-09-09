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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي تجتمع بمديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي

صدى البلد

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالدكتورة فادية سعادة مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي التي تزور مصر حالياً لأول مرة بعد توليها المنصب الجديد، وبحث الإجتماع سبل التعاون بين المجلس والبنك الدولي في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة.
       

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتورة فادية سعادة بمقر المجلس، وثمنت التعاون بين المجلس والبنك الدولى في ملف تمكين المرأة، والتي يأتي من بينها  ختم المساواة بين الجنسين والذي أطلقته مصر ، وتم الاسترشاد فيه  بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وزيادة  الممارسات التي تساعد علي  ترقّي النساء إلى المناصب العليا في الشركات المختلفة، مشيرة الي انه  بالفعل تم توثيق نموذج منح الختم لشركتين في القطاع الخاص في مجال الاتصالات والقطاع المصرفي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية  توثيق  تجربة مصر الناجحة في العديد من المجالات  ونقلها الى الدول المجاورة  للاستفادة منها ، مشيرة الى  مرصد المرأة المصرية ،الذي أسسه المجلس كآلية لمتابعة وتقييم تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ، و إلى برنامج تحويشة أو مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى  والذي يعنى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتحيه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة .

وأضافت أن  "تحويشة" هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، وتم ادماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة  أن الشمول المالي للمرأة واحدة من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باستمرار التعاون بين الجانبين ودعم المجلس وملف المرأة خلال الفترة المقبلة. 

من جانبها أعربت الدكتورة فادية سعادة عن سعادتها بزيارة المجلس القومى للمرأة ، مشيدة  بجهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ، وبنشاط المجلس القومى للمرأة بهذا الملف  ، متطلعة لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصادياً .

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