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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رفض قبول أوراق علاء مقلد بانتخابات الزمالك لهذا السبب

صدى البلد

رفضت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك قبول أوراق علاء مقلد عضو مجلس الإدارة السابق بعدما تقدم بأوراق الترشح على منصب العضوية فوق السن

جاء رفض أوراق ترشح علاء مقلد بسبب عدم وجود شهادة المؤهل. 

وتقدم  اليوم طارق عبد العال عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك  ￼￼وسامح سوني الخوانكي وياسمين الشريف بأوراق ترشحهم لانتخابات النادي المقبلة على مقعد العضوية فوق السن، كما تقدم علي العاطفي بأوراق ترشحه لانتخابات النادي على منصب العضوية تحت السن.

وفتح في العاشرة صباح اليوم السبت 9 سبتمبر اليوم السادس لتلقي  طلبات  الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، والذي يستمر ليوم الأحد المقبل، ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتقدم في أول يوم  كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي  ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

في حين تقدم في اليوم الثاني ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

وتقدم في اليوم الثالث كل من أشرف إمام عبد السلام  وحمدية كمال علي لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي ومروة أمير رفاعي عضو الجمعية العمومية ، بأوراق ترشحهم للانتخابات على منصب العضوية فوق السن.

بينما تقدم في اليوم الرابع كل من، أحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف و مروة البورجي ونجلاء الناجي على منصب العضوية فوق السن، ومحمد خالد الصادق على منصب العضوية تحت السن.

في حين تقدم بالأمس كل من هاني العتال نائب رئيس النادي السابق بأوراق ترشحه  على منصب نائب رئيس النادي، وعبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة  وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة  نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

الجمعيه العموميه الترشح لانتخابات الزمالك الدكتور عماد البناني الشباب الكرة الطائرة اللجنة المكلفة

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رفض قبول أوراق علاء مقلد بانتخابات الزمالك لهذا السبب

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