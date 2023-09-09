توفر وزارة الكهرباء والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عددا من الخدمات؛ للتيسير على المواطنين عملية الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونيا "أونلاين".

ويستعرض موقع صدى البلد خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر:

- الدخول إلى المنصة الموحدة لجميع خدمات الكهرباء. - اختر الاستعلام عن الفواتير. - سجل الدخول أو أنشئ حسابا جديدا. - قم بتسجيل بيانات العداد. - حدد شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل إقامتك. - أدخل رقم كود المنطقة الخاص بالوحدة السكنية. - أدخل رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء. - اختر أيقونة الاستعلام عن الفواتير. - تظهر قيمة الفاتورة.

وللدفع إلكترونيا:

- اكتب رقم الهاتف المحمول.

-اكتب بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن “كود السداد الإلكتروني” المدون على إيصال الكهرباء.

- اضغط على “الدفع بواسطة فوري".