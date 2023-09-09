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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد زلزال المغرب.. نداء عاجل من عزة مصطفى للمسئولين في مصر

زلزال المغرب
زلزال المغرب

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على زلزال المغرب المدمر، قائلة: "قوة زلزال المغرب مرعبة، وصلت إلى 7.2 درجة على مقياس ريختر". 

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وقالت عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "رأينا مشاهد مرعبة من الزلزال، ومفيش أبشع من هذا الزلزال".

وأضافت عزة مصطفى: "زلزال المغرب مدمر بشكل غير طبيعي"، متابعة: "أرجو من المسؤولين في مصر، سرعة التحرك؛ لفحص المنازل القديمة، تحسبا لحدوث أي زلزال".

وتابعت عزة مصطفى: "خلال الأشهر الماضية سقطت عقارات قدمية في مصر بدون زلزال، وسنجد أنها عقارات كثيرة".

وأكملت عزة مصطفى: "لا توجد دولة بعيدة عن حدوث زلزال قوي ومدمر فيها، ومن الضروري اتخاذ إجراءات فحص للمنازل والعقارات القديمة".

وواصلت عزة مصطفى: "أناشد  المسؤولين في مصر، بسرعة التحرك؛ لمتابعة وفحص العقارات القديمة".

 

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