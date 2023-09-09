بعد زلزال المغرب.. نداء عاجل من عزة مصطفى للمسئولين في مصر

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على زلزال المغرب المدمر، قائلة: "قوة زلزال المغرب مرعبة، وصلت إلى 7.2 درجة على مقياس ريختر".

وقالت عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "رأينا مشاهد مرعبة من الزلزال، ومفيش أبشع من هذا الزلزال".

وأضافت عزة مصطفى: "زلزال المغرب مدمر بشكل غير طبيعي"، متابعة: "أرجو من المسؤولين في مصر، سرعة التحرك؛ لفحص المنازل القديمة، تحسبا لحدوث أي زلزال".

وتابعت عزة مصطفى: "خلال الأشهر الماضية سقطت عقارات قدمية في مصر بدون زلزال، وسنجد أنها عقارات كثيرة".

وأكملت عزة مصطفى: "لا توجد دولة بعيدة عن حدوث زلزال قوي ومدمر فيها، ومن الضروري اتخاذ إجراءات فحص للمنازل والعقارات القديمة".

وواصلت عزة مصطفى: "أناشد المسؤولين في مصر، بسرعة التحرك؛ لمتابعة وفحص العقارات القديمة".