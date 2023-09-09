بيان مهم من سفارة السعودية في المغرب بعد زلزال الحوز

أعلنت سفارة السعودية لدى المغرب، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب أمس "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له، مؤكدة سلامة المواطنين، وتهيب بهم التقيد بتعليمات السلطات المعنية بالكوارث.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أشارت السفارة السعودية إلى أنها تتابع مع السلطات المغربية للتأكد من عدم وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة.

كما أعربت السفارة عن صادق مواساتها وتعازيها لحكومة وشعب المغرب.

وكانت المملكة العربية السعودية أعربت في وقت سابق، عن صادق مواساتها لحكومة وشـعب المملكة المغربية، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

كما أعربت المملكة، في بيان للخارجية السعودية، عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشــعبها في هذا المصاب الجلل، معبرة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشــــفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها.