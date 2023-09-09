تضامن مصري ودعم دولي.. ردود فعل واسعة على زلزال المغرب

استعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، ردود الأفعال على زلزال المغرب المدمر، إذ حصدت المغرب تضامنًا مصريًا ودعمًا دوليًا، من خلال "فيديوجراف" جاء على النحو التالي:

الجامعة العربية تعرب عن خالص التعازي.

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع المغرب.

الإمارات تؤكد وقوفها بجانب المغرب وشعبه.

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتقديم المساعدة.

فرنسا تفتتح مركزًا للأزمات للتعامل مع الحادث.

الهند تؤكد الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة.

وأعلن التليفزيون المغربي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة فجر اليوم إلى ما يزيد 800 قتيلًا و329 مصابًا.

وسبق وقد أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، عن أن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز "وسط غرب".