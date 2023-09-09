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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب زلزال المغرب المدمر.. قرار عاجل بشأن مباراة ليبيريا بكأس أمم أفريقيا

صدى البلد

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل مباراة المنتخب ضد ليبيريا، والتي كان مقرر لها مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وجاء ذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المدن في المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه: "تم تأجيل مباراة المنتخب ضد ليبيريا إلى وقت لاحق، بموافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب".

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الـ11 مع منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا، ويقع في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وحسم تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا التي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

قالت وزارة الداخلية المغربية  إن ما لا يقل عن 820 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ويعد هذا التحديث، مراجعة تصاعدية ثانية لعدد القتلى ويعكس الصعوبة التي تواجهها السلطات في الوصول إلى المناطق الريفية النائية من البلاد التي تضررت بشدة.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 672، وصفت 205 منها بالخطيرة.

ويسعى الناس في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة بالزلزال للعثور على أي ناجين محاصرين تحت الأنقاض وتحريرهم.

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