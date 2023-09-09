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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا سبب زلزال المغرب كل هذا الدمار؟.. علماء يتوقعون الأسوأ

صدى البلد

تحدث خبراء الزلازل، عن كيف أن العمق الضحل لزلزال المغرب، يفسر إلى حد ما، كيف تمكن من إحداث مثل هذا الدمار، متوقعين أن يرتفع عدد القتلى إلى الآلاف، وفقا لما كتبه “بن سبنسر”، محرر العلوم في صحيفة “صنداي تايمز”.

وقال بيل ماكغواير، الأستاذ الفخري للمخاطر الجيوفيزيائية والمناخية في جامعة كوليدج لندن: "المشكلة هي أنه عندما تكون الزلازل المدمرة نادرة؛  فإن المباني ببساطة لا يتم تشييدها بقوة كافية للتعامل مع الهزات الأرضية القوية، مما يؤدي إلى انهيار الكثير منها، مما يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا". 

وأضاف: “أتوقع أن يرتفع العدد النهائي للقتلى إلى الآلاف مرة أخرى، وكما هو الحال مع أي زلزال كبير، من المحتمل حدوث هزات ارتدادية؛ مما سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا وإعاقة عمليات البحث والإنقاذ”.

ومن جهته، قال الدكتور محمد كاشاني، الأستاذ المشارك في الهندسة الإنشائية والزلازل في جامعة ساوثامبتون: “بلغت قوة الزلزال 6.8 درجة وعلى عمق 18.5 كيلومتر، وهو عمق ضحل للغاية، والزلازل الضحلة عادة ما تكون أكثر تدميرا”.

فيما أضافت جوانا فور ووكر، أستاذة جيولوجيا الزلازل في جامعة كوليدج لندن: "عندما يحدث زلزال في الليل، يمكن أن يكون الناس معرضين للخطر بشكل خاص؛ لأن الخروج من منازلهم والتنقل بين الأنقاض والحطام في الظلام، يزيد من خطر الإصابة والحصار. 

وواصلت: "من المرجح أن ترتفع الأرقام المبكرة لعدد القتلى بشكل كبير لأن المعلومات المبكرة محدودة وجهود الإنقاذ مستمرة."

الزلازل المغرب ألاف الضحايا

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