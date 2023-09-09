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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساندرا الصادق وندى عوض تشاركان في كأس التحدي للجمباز بـ باريس

صدى البلد

تستعد لاعبتا منتخب مصر للجمباز  الفني ساندرا الصادق وندي عوض  للمشاركة فى بطولة  كأس التحدي  فى باريس خلال الفترة من 15 حتي 17 سبتمبر.


وتعتبر  البطولة تجربة  تحضيرية  للصالة المغطاة لدولة فرنسا استعدادا لإستضافة  منافسات الجمباز فى أولمبياد باريس 2024، ويقود منتخب مصر للجمباز المدربة سلمي السعيد  والمدربة جينيس ديفيد ومعهم الحكمة رضوي الجوهري.

 
وتأتي البطولة ضمن خطة الأعداد ساندرا الصادق للمشاركة فى بطولة  العالم بلجيكا 2023
ويقوم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين بوضع برنامج إعداد خاص للاعبة  ساندرا  الصادق لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني وصاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات الفرق لبطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا بجنوب أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم  فى بلجيكا سبتمبر المقبل.

 
ساندرا الصادق حكاية لاعبة أمريكية أصرت تلعب باسم مصر وأن تعامل على أنها مصرية، وأن تسعى للاحتفاظ بهويتها وجنسيتها وجواز سفرها المصري. 

عادت ساندرا إلي البيت الكبير مصر من خلال بوابة اتحاد الجمباز الذي رفع شعار عودة الطيور المهاجرة.

 

ونجح إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى التواصل مع اللاعبة لتعود إلي تمثيل منتخب مصر للجمباز الفني وتفضيله عن الانضمام إلى المنتخب الأمريكي.


ومن جانبها قالت ساندرا إنها حققت حلم طفولتها بالعودة من جديد إلي مصر واللعب تحت علمها بعد ٢٣ سنة قضتها فى أمريكا.

وأضافت ساندرا أن هناك من يسعى إلى أن يتواجد بهويته الحقيقية وهناك من يقرر أن يهرب بهويته الحقيقية وفي كلا الأحوال التاريخ يسجل خطواتك ولا تستطيع أي هزيمة أو انتصار أن تمحو ما يكتبه التاريخ.

اتحاد الجمباز أستعدادا لأستضافة البيت الكبير الطيور المهاجرة الصادق

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