9 مرشحين لانتخابات الزمالك في اليوم السادس لتلقي الطلبات

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم السادس بتقدم تسعة مرشحين.

وتقدم اليوم السبت محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.