عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

9 مرشحين لانتخابات الزمالك في اليوم السادس لتلقي الطلبات

صدى البلد

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح  لانتخابات نادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم السادس  بتقدم تسعة مرشحين.

وتقدم اليوم السبت محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على  منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة  وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

الدكتور عماد البناني الزمالك المدير التنفيذي امين الصندوق انتخابات نادي الزمالك إيهاب عصمت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

رفض قبول أوراق علاء مقلد بانتخابات الزمالك لهذا السبب

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

ساندرا الصادق وندى عوض تشاركان في كأس التحدي للجمباز بـ باريس

ترشيحاتنا

افتتاح معرض أهلا مدارس بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة بحضور وزير التموين

"جعفر العمدة" آخر أعماله.. السيناريست مهاب طارق يحتفل بخطوبته.. صور

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

بعد واقعة حافظة القرآن.. احترس ارتفاع حرارة الجسم يسبب الوفاة في هذه الحالات

شاهد .. مصافحة ثلاثية بين ولي العهد السعودي وبايدن ومودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير التجميل.. زيت الورد يحمي من مشاكل صحية ويقتل الفيروسات وتقوية الخصوبة

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

حمدى المرغني وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية.. شاهد

مسجد الكتبية والأسوار الحمراء.. زلزال المغرب يدمر آثار مراكش فهل تنقذها اليونسكو؟

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والايذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ