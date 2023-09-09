تونس خارج بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالخسارة أمام الكاميرون

ودع منتخب تونس بطولة أمم أفريقيا لرجال الكرة الطائرة المقامة في مصر، بعد الخسارة أمام الكاميرون بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في الدور ربع النهائي.

ويعد المنتخب التونسي هو حامل لقب البطولة في أخر 3 نسخ، كما يعد الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 11 مرة.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي:

الشوط الأول: تونس ( 25 ) : الكاميرون ( 22 )

الشوط الثاني: تونس ( 20 ) : الكاميرون ( 25 )

الشوط الثالث: تونس ( 25 ) : الكاميرون ( 27 )

الشوط الرابع: تونس ( 17 ) : الكاميرون ( 25 )

وكانت تونس قد تأهلت لربع نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، بعد الفوز على السنغال بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، فيما تأهلت الكاميرون على حساب بوروندي.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة هامة بعد قليل، عندما يلتقي بنظيره المغربي في دور الثمانية بالبطولة الافريقية.

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