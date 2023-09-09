الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها غدٍ الأحد الموافق 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

واختتم الديوان الملكي بيانه بالقول: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".