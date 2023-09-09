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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد في ليبيا لسبب طارئ | تفاصيل صادمة

رئيس الحكومة المكلفة
رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم السبت، منح عطلة طارئة يومي الأحد والاثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال، وسيتم إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، والمؤسسات العامة والشركات الخاصة.
 

وقال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد، في شرق البلاد عن تشكيل لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة، أن الحكومة الليبية تابعت كافة التقارير الصادرة عن الجهات المختصة التي تشير لاحتمال حدوث تقلبات جوية غير مسبوقة تتمثل في هطول كميات كبيرة من الأمطار، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة.

أضاف أسامة حماد بأن التنبؤات الجوية تشير لاحتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار، مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح والأعاصير نتيجة اقتراب إعصار دانيال من السواحل الليبية. 

كما أكد حماد أن جميع عمال الطوارئ بحاجة إلى البقاء في العمل.

وتحركت عاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية. 

وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا كما أنها تهدد دولا عربية أخرى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الليبية هطول أمطار على أنحاء عدة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والاثنين المقبلين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، مع نشاط في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من ثلاثة أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

أسامة حماد الاستجابة السريعة اغلاق المدارس إعصار دانيال السواحل الليبية الحكومة الليبية المكلفة

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