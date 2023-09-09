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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر الخير تطلق حملة «البداية من التعليم» استعدادا للعام الدراسي الجديد

صدى البلد

أطلقت مؤسسة مصر الخير، حملة "البداية من التعليم"؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي تستهدف دعم الطلاب المستحقين، وتجهيزهم للانتظام في الدراسة.

وتشمل حملة مؤسسة مصر الخير "البداية من التعليم" عددا من المكونات، وهي: "الشنط المدرسية، الملابس الشتوية، مصروفات التعليم، علم ينتفع به، تطوير المدارس".

ومن جهته، قال الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارات “التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي”.

وأوضح صابر، خلال مؤتمر بمقر المؤسسة، أن مصر الخير تبني خدماتها وفق دراسات وبحوث، من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن المستحق، مشددا على اهتمام المؤسسة بدعم الاتاحة التعليمية والتعليم الفني.

وأكد رئيس قطاع التعليم أن مؤسسة مصر الخير  تسعى في كل مجالاتها على تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية الوطنية 2030، منوها بأن عدد الطلاب المستفيدين من الخدمات التعليمية التي قدمتها مؤسسة مصر الخير طوال 15 عاما، بلغ 9 ملاين طالب وطالبة.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين يتلقون الخدمات التعليمية حاليا أكثر من 33 ألف طالبًا وطالبة في مدارس التعليم المجتمعي، والتي تقوم المؤسسة برعايتها والبالغ عددها حاليا 800 مدرسة بمختلف المحافظات.

ونوه حسن، بأن مشروع التعليم المجتمعي هو المشروع الأكبر لمؤسسة مصر الخير باعتبار أن الفرصة في المدرسة المجتمعية تعتبر الفرصة الأخيرة للمتسربين من التعليم.

وتابع رئيس قطاع التعليم: "حرصنا على عدم وضع اسم مصر الخير على الشنطة المدرسية  لوصولها إلى الطلاب بكل كرامة، بالإضافة إلى حرصنا على انتقاء أجود وأفضل الخامات فى صناعة الشنطة المدرسية".

وفى النهاية قدم رئيس قطاع التعليم كل الشكر لمن يساهم فى تلك الحملة لدعم عودة أبنائنا الطلاب إلى المدارس، من أجل الحصول على فرص تعليم جيدة.

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