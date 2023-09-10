عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 : تحذير للسيدات

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023: حل مشاكلك العاطفية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

يتنبأ برجك الشهري اليومي المثالي بحياة حب خالية من المتاعب إلى جانب النمو الوظيفي، تجنب القرارات المالية الكبرى اليوم لأن اليوم ليس على ما يرام، عامل مع مشكلات العلاقة بعناية. 

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

تجنب الخوض في المراجع الشخصية للحبيب والتأكد من إعطاء المساحة المناسبة للشريك، لا تفرض آرائك وهذا سيحافظ على الحب والاحترام، وبما أن الإناث قد يحملن دون الرغبة في ذلك، فيجب عليهن الحذر.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

لن يؤذيك أي مرض خطير ولكن لا تتوقف عن تناول الأدوية وتأكد من استشارة الطبيب كلما لزم الأمر، أولئك الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الرئة سيواجهون مشاكل بسيطة في النصف الثاني من اليوم.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

سيكون النجاح المهني موجودًا اليوم وسترى أيضًا المزيد من الفرص، سينتقل بعض مواطني برج السرطان إلى الخارج للحصول على وظائف أفضل، يمكن للطلاب الذين ينتظرون القبول من جامعة أجنبية أن يتوقعوا أخبارًا جيدة.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

ستكون هناك بعض المشكلات المالية البسيطة وقد لا تكون العوائد جيدة مثل توقعاتك، على الرغم من أن بعض التجار سيحققون أرباحًا جيدة، إلا أن النجاح المالي قد لا يبارك جميع رجال الأعمال. 

برج السرطان برج السرطان اليوم برج السرطان وحظك اليوم الأحد برج السرطان وحظك اليوم توقعات برج السرطان توقعات الابراج توقعات برج السرطان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

خطوة قبل الإعلان.. تطورات مفاجئة في صفقة مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : شراء سيارة

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : مشاريع مثيرة

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023: مفاجآت غير متوقعة

برج الثور .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : تتلقى ثروة

برج الجدي .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : مشاكل مالية

برج القوس .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023: نجاح مهني ومالي

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023: حل مشاكلك العاطفية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

بشري أم فضائي.. روبوت يعثر على جسم غامض في قاع المحيط

إمام عاشور ورضا سليم .. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي في السوبر الإفريقي

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

اليونان.. مصرع العشرات بسبب الفيضانات واستمرار عمليات البحث عن مفقودين

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 10-9-2023

سعر الدولار في البنك المركزي 10-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

أجبرني على الاعتذار.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لرضوى الشربيني

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ