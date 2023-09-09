المحكمة العليا في البرازيل تؤيد تشديد العقوبة على الرئيس السابق بولسارنو

وافقت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم السبت، على اتفاق تعاون بين المساعد السابق للرئيس السابق جايير بولسونارو، والشرطة الفيدرالية في البلاد؛ لتشديد العقوبة على الزعيم السابق، الذي يواجه تحقيقات جنائية متعددة قد تؤدي إلى السجن.

وكان المساعد، ماورو سيد، محور تحقيقات مختلفة مع الرئيس السابق، بما في ذلك مزاعم عن سجلات التطعيم المزورة، ومخطط لبيع المجوهرات باهظة الثمن الممنوحة لإدارة بولسونارو.

ومن المحتمل أن تكون الأخبار التي تفيد بأن Cid- المسجون منذ مايو- قد وافق على التعاون مع الشرطة الفيدرالية؛ بمثابة أخبار سيئة لبولسونارو، الذي يتعرض لخطر قانوني متزايد، منذ خسارته الانتخابات الرئاسية العام الماضي بفارق ضئيل.

وبولسونارو متهم بتشكيل حركة لرفض الانتخابات، بلغت ذروتها باقتحام الآلاف من أنصاره للمباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير، وقد حكمت المحكمة الانتخابية الفيدرالية البرازيلية بالفعل عليه بأنه غير مؤهل سياسيًا حتى عام 2030.

وفي قرار، اليوم السبت، وفقا لـ"رويترز"، قضى قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، بأن Cid، استوفى معايير اتفاقية التعاون، وأُطلق سراحه من السجن، وسيحتاج إلى استخدام علامة على الكاحل، ولا يمكنه مغادرة البلاد، كما سيحتاج إلى تقديم نفسه إلى السلطات، مرة واحدة في الأسبوع، وذلك من بين إجراءات تقييدية أخرى.

وينص القرار، على أن “أي فشل في الامتثال لهذه الإجراءات؛ سيعيده إلى السجن”.