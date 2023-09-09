التنمية الصناعية: العالم يتشكل من جديد.. ومصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة

قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد عبد الكريم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم قطاع الصناعة في مصر، وأنه يظهر تركيز غير عادي على هذا القطاع مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي خلال حديثه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أشار المهندس محمد عبد الكريم، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توجيه جهود كبيرة نحو دعم قطاع الصناعة، من خلال إيجاد بيئة قانونية وعملية مواتية، وتحسين المناخ الاستثماري العام، لافتا إلى جهود وزارة التجارة والصناعة في تسهيل إنشاء المشروعات، وجذب استثمارات كبيرة من مختلف الدول والشركات العالمية.

وأخيرًا، أوضح أن مصر تتمتع بموقف استراتيجي مميز في هذا العالم الجديد الذي يتشكل من جديد ويتغير باستمرار؛ مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.