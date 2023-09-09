التيار الإصلاحي الحر: محاولات دمج الإخوان في الحياة السياسية خيانة للدولة الوطنية

أعلن التيار الإصلاحي الحر، رفض كافة المحاولات التي تقوم بها بعض القوى السياسية؛ من أجل عودة الإخوان، أو أي شكل من أشكال التصالح مع كل من تلوثت أيديهم بدماء المصريين أو سعوا في هدم الدولة المصرية.

ويؤكد التيار، أن أي محاولات لدمج الإخوان في الحياة السياسية المصرية؛ يعد بمثابة خيانة للدولة الوطنية، ولدماء وأرواح بذلت في سبيل حماية الوطن وأمنه واستقراره.

وشدد التيار على رفضه التام لمثل تلك الممارسات، وعلى استنكاره الشديد لتلك الدعوات المتكررة التي يحاول أحمد طنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الترويج لها، والتي تستهدف تحسين صورة الجماعة الإرهابية.

وأهاب التيار، بكل القوى والأحزاب والنخب السياسية، أن تضطلع بمسئولياتها السياسية والوطنية، وتتحلى بأعلى درجات النضج السياسي، والحس الوطني؛ لرفض أي محاولات من شأنها زعزعة استقرار الوطن أو وحدة وسلامة أراضيه.