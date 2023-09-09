خلال زيارته المفاجئة..وزير خارجية اليابان يبحث مع زيلينسكي إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، اتفاق الوزير يوشيماسا هاياشي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي على بدء محادثات بشأن ضمانات أمنية، والتعاون في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني.

وذكرت الوزارة أن هاياشي تعهد أيضاً خلال زيارته المفاجئة لأوكرانيا، بتقديم القطاعين العام والخاص في اليابان الدعم لعملية إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني.

وأوضحت أن مديرين تنفيذيين لشركات يابانية، منهم هيروشي ميكيتاني المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "راكوتين"، رافقوا الوزير خلال الزيارة.

وتأتي مناقشات الضمانات الأمنية بعد أن قالت دول مجموعة السبع، ومنها اليابان، في يوليو إن الأعضاء سيبدأون محادثات ثنائية بشأ الضمانات الأمنية مع أوكرانيا.

وتعتزم اليابان في مطلع العام المقبل استضافة اجتماع بشأن إعادة بناء الاقتصاد في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن هاياشي أكد مجدداً خلال محادثاته مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، دعم اليابان الثابت لأوكرانيا وأهمية إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بمساعدة من المجتمع الدولي.

كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد قام بزيارة مفاجئة إلى كييف في مارس الماضي للقاء زيلينسكي.