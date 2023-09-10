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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مليار القاع.. كتاب يكشف إخفاق 50 دولة في تأمين لقمة العيش للمواطنين

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (مليار القاع... "لماذا تُخفق البلدان الأشد فقراً في العالم؟ وما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟)، تأليف: بول كوليير، ترجمة: ماوية علي الخيّر.

يكشف هذا الكتاب عن إخفاق خمسين دولة في تأمين لقمة العيش لمليار مواطن يعانون الفقر الشديد في العالم، ويسلط الضوء على الدول الصغيرة التي تجاهلها الغرب الصناعي إلى حد كبير، والتي تراجعت أكثر فأكثر خلف غالبية سكان العالم، وغالباً ما تسقط في انخفاض مطلق لمستويات المعيشة.

يحتدم الصراع داخل كل من هذه الدول بين الإصلاحيين والقادة الفاسدين لينتصر الطرف الثاني. يحلل المؤلف أسباب الإخفاق الاقتصادي، مشيراً إلى مجموعة من الأفخاخ التي تقع في شركه هذه البلدان، بما في ذلك الحرب الأهلية، والاعتماد على استخراج الموارد الطبيعية وتصديرها، وسوء الإدارة. 

يعد هذا الكتاب حاجة ماسة لخطة جريئة جديدة تدعمها مجموعة الدول الصناعية الثماني التي يُحتّم عليها تبني سياسات تجارية تفضيلية، وقوانين جديدة لمكافحة الفساد، ومواثيق دولية جديدة، وحتى إجراء تدخلات عسكرية مدروسة بعناية.

كتاب (مليار القاع... "لماذا تُخفق البلدان الأشد فقراً في العالم؟ وما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟)، تأليف: بول كوليير، ترجمة: ماوية علي الخيّر، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب كتاب مليار القاع البلدان الأشد فقرا تأمين لقمة العيش الفقر الشديد في العالم

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