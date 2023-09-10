النيجر.. اتهام فرنسا بنشر قواتها استعدادا لتدخل عسكري

اتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم الأحد، فرنسا بأنها نشرت قواتها استعدادا لتدخل عسكري في البلاد.

وكان متحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، قال إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.

في وقت سابق، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، يوم الإثنين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.

وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو.

وفي وقت سابق، هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة.