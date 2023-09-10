تقام اليوم الأحد 10-9-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباراة أيرلندا أمام هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 بجانب مواجهات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 9 - 2023 والقنوات الناقلة

تصفيات أمم أوروبا

كازاخستان vs إيرلندا الشمالية – الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

الجبل الأسود vs بلغاريا - الساعة 7 مساء - قناة beIN Sports HD 1

فنلندا vs الدانمارك - الساعة 7 مساء - قناةbeIN Sports HD 2

جزر فاروه vs مولدوفا - الساعة 7 مساء - قناةbeIN Sports HD 3

ليتوانيا vs صربيا – الساعة 9:45 مساء

سان مارينو vs سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء

إيرلندا vs هولندا – الساعة 9:45 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

اليونان vs جبل طارق – الساعة 9:45 مساء - قناة beIN Sports HD 2

ألبانيا vs بولندا – الساعة 9:45 مساء - قناة beIN Sports HD 3





كأس أمم أفريقيا

توجو vs الرأس الأخضر – الساعة 7 مساء - قناةbeIN Sports HD 7

نيجيريا vs ساوتومي و برينسيب – الساعة 7 مساء - قناةbeIN Sports HD 6

جامبيا vs الكونغو – الساعة 10 مساء - قناةbeIN Sports HD 6