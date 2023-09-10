الأوقاف تعاين موقع المسجد الجامع بشرم الشيخ ودراسة تطوير المنشية بطور سيناء

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس مجدي عبد الله أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف والوفد المرافق له والذي يضم المهندسة وفاء كرم مديرة المشروعات بالوزارة وبحضور الشيخ اسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد والمهندس مصطفى عبده مدير التخطيط بالمحافظة والمهندس محمد عفيفي مدير الإدارة الهندسية بالأوقاف.



وتناول اللقاء الجولة التي قامت بها اللجنة بمدينه شرم الشيخ حيث تمت معاينه موقع اختيار المسجد الجامع الكبير بحي النور والمزمع اقامته طبقا لتوجيهات الدولة.



كما تم معاينة المجمع الإسلامي بمنطقة نبق فضلا على قيام اللجنة بمعاينة مسجد المنشية بمدينه طور سيناء تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع كفاءته أو الاحلال والتجديد طبقا للتقارير الهندسية الجارية ،فضلا على قيام اللجنة بزيارة تفقدية لمتابعة مشروع إقامة مسجد الصديق بمدينة نويبع، وأثنى المحافظ على جهود اللجنة.

وأكد على التعاون المشترك ما بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الاوقاف في خطة انشاء وتطوير المساجد بالمحافظة.

لجنة الاوقاف

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