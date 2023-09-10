عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوقاف تعاين موقع المسجد الجامع بشرم الشيخ ودراسة تطوير المنشية بطور سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء مع لجنة الاوقاف

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس مجدي عبد الله أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف والوفد المرافق له والذي يضم المهندسة وفاء كرم مديرة المشروعات بالوزارة وبحضور الشيخ اسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد والمهندس مصطفى عبده مدير التخطيط بالمحافظة والمهندس محمد عفيفي مدير الإدارة الهندسية بالأوقاف.


وتناول اللقاء الجولة التي قامت بها اللجنة بمدينه شرم الشيخ حيث تمت معاينه موقع اختيار المسجد الجامع الكبير بحي النور والمزمع اقامته طبقا لتوجيهات الدولة.


كما تم معاينة المجمع الإسلامي بمنطقة نبق فضلا على قيام اللجنة بمعاينة مسجد المنشية بمدينه طور سيناء تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع كفاءته أو الاحلال والتجديد طبقا للتقارير الهندسية الجارية ،فضلا على قيام اللجنة بزيارة تفقدية لمتابعة مشروع إقامة مسجد الصديق بمدينة نويبع، وأثنى المحافظ على جهود اللجنة.

وأكد على التعاون المشترك ما بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الاوقاف في خطة انشاء وتطوير المساجد بالمحافظة.

لجنة الاوقاف

IMG-20230910-WA0035
IMG-20230910-WA0035
IMG-20230910-WA0034
IMG-20230910-WA0034
الأوقاف تعاين المسجد الجامع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بمشاركة زعماء العالم.. لحظة وصول الرئيس السيسي لوضع إكليل من الزهور على ضريح غاندي

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

كسر حاجز الـ 1300.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

فودة يشدد على عدم عرض البضائع خارج المحلات في السوق القديم بشرم الشيخ

فودة يشهد إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" ويشارك في تسليم عقود عمل لذوي الهمم

ترشيحاتنا

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

ثبات واستقرار في أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر

زلزال عنيف يضرب سواحل جزر ماريانا الشمالية

الدنمارك.. اعتقال 60 شخصًا خلال احتجاج ضد مهرجان إريتري

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

وفر 25 ألف جنيه .. اشتري "اريزو 5" الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ