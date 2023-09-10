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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة زعماء العالم.. لحظة وصول الرئيس السيسي لوضع إكليل من الزهور على ضريح غاندي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى النصب التذكاري للمهاتما غاندي، ليشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور على ضريح  غاندي. 

 

ورافق الرئيس السيسي خلال المراسم عدد من قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين منهم رئيس الوزارة الهندي و الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس المفوضية الأوروبية إلى قبر المهاتما غاندي. 

 

وهذه الزيارة ليست الأولى للرئيس السيسي للنصب التذكاري، حيث أنه ذهب في يناير نفس العام ووضع إكليلاً من الزهور على قبر المهاتما غاندي. 

 

ويعتبر المهاتما غاندي علامة فارقة في التاريخ الإنساني وكان يدعوا إلى قيم العدل والسلام والمساواة. 

 

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين؛ تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي، وفي ظل دور مصر المحوري في المنطقة. 
 

قمة مجموعة العشرين (G20)

 

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، وحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.
 

وتعتبر قمة مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، وتمثل دول مجموعة العشرين 85 % من الناتج الاقتصادي العالمي و75 % من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح غاندي النصب التذكارى قمة مجموعة العشرين G20

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