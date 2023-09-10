هل استلمت رسالة واتساب من شركة دعاية وتسويق أجنبية؟ احذر فهي فخ!

تتطور وسائل النصب والاحتيال كلما تطورت التكنولوجيا وعقول البشر، ومن أحدث وسائل النصب الحديثة هي رسالة واتساب من شركات دعاية وتسويق أجنبية مجهولة!

رسالة واتساب بالإنجليزية

تبدأ القصة عندما يقوم هاتفك المحمول بتنبيهك باستلام رسالة واتساب من رقم خارج مصر– غالبًا ما تكون باللغة الإنجليزية- فتذهب لقراءتها، ويخبرك الرقم بأنه شركة دعاية وتسويق ولديهم عرض خاص لك للعمل أونلاين بدوام جزئي وبخطوات بسيطة للغاية بدون أي تكاليف.

لايك للفيديو

يخبرك الرقم حينها أن كل ما سيطلب منك هو بعض المهمات البسيطة مثل مشاهدة أو عمل لايك لفيديو على اليوتيوب أو الانستجرام وإرسال "screenshot" لهم، وذلك مقابل 20 جنيه على كل مهمة.

ويزيد في إغرائه لك من خلال تأكيد أن هذا العمل يمكن أن يساعدك على الحصول على 1000 إلى 1500 جنيه يوميًا- كل هذا بدون أي مصاريف أو تكاليف!

حينها، ستفكر في تجربة هذا العمل لأنه سهل للغاية ولا يطالبك بأي مصاريف، كما أنه يساعدك على استغلال وقت فراغك.

وإذا وافقت، سيرسل لك هذا الرقم 2 رابط لـ 2 فيديو لعمل لايك لهم ثم إرسال "screenshot" له مقابل 40 جنيه!

التواصل مع شخص آخر

بعد ذلك، يطلب منك موظف الشركة إضافة شخص آخر على تليجرام لمتابعة باقي مهمات العمل معك وصرف أموالك. وبعد إضافته، سيطلب منك هذا الشخص عمل لايك آخر لفيديو على اليوتيوب أو الانستجرام وإرسال screenshot له لكي يصبح رصيدك 60 جنيه ويتمكن من إرسالهم لك.

ثم، سيطلب منك هذا الشخص إرسال اسمك ورقم المحفظة الإلكترونية الخاصة بك لتحويل المبلغ في حسابك، وبالفعل يقوم بتحويل المبلغ لك!

قناة على تليجرام

حينها، ستشعر بالسعادة وسيزداد بداخلك احتمال صدق هذه الشركة وترغب في تكملة العمل معهم، ثم سيضيفك الشخص في قناة على تليجرام لتلقي المهام المطلوبة منك كل 20 دقيقة مثل مشاهدة فيديوهات أو عمل لايك لها مع ضرورة إرسال screenshot له في كل مرة.

وبالفعل، يحول لك هذا الشخص مبلغ 60 جنيه على كل 3 مهمات تنفذها، وهو ما يزيد من مصداقية الشركة أكثر وأكثر.

بداية الفخ

بين كل 3 مهمات يظهر لك ما يسمى بـ Investment Task لإيداع مبلغ بسيط من المال بحد أدنى 300 جنيه والحصول على نسبة ربح 30%، وإذا تم رفضه أكثر من مرة، يبدأ الشخص الذي تتواصل معه في تقليل أجر المهمات من 20 جنيه إلى 10 جنيهات ثم 5 جنيهات بحجة أنك لم تشارك في الـ Investment Task.

وإذا وافقت على المشاركة في هذا التاسك، سيرسل لك الشخص رقم محفظة إلكترونية لإيداع مبلغ 300 جنيه ثم سيطلب منك التسجيل في موقع معين مع إجراء بعض الخطوات البسيطة ثم يحولون لك أموالك مرة أخرى بفايدة 30% أي 390 جنيه بدلًا من 300 جنيه في غضون 10 دقائق فقط!

بعد ذلك، سيطلب منك هذا الشخص أن تكمل باقي مهمات مشاهدات الفيديوهات وعمل لايك لها مع تنفيذ Investment Task بعد كل 3 مهمات، لكن في كل مرة تنفذ فيها هذه المهمة سيرفع لك الحد الأدنى من 300 جنيه في المرة الأولى إلى 1000 جنيه في المرة الثانية وهكذا، لكن المفاجأة بالنسبة لك هي أنه سيقوم بالفعل بتحويل أموالك مرة أخرى بنسبة الفائدة المتفق عليها، وهو ما يجعلك تفكر في إيداع أموال أكثر للحصول على فائدة أكبر.

إيداع 5000 جنيه

ستظل هكذا إلى أن يطالبك هذا الشخص بإيداع مبلغ 5000 جنيه والحصول عليهم بفائدة 60% بدلًا من 30%، وبعد إيداعهم سيطلب منك تكملتهم إلى 8000 والحصول على نفس نسبة الفائدة أيضًا لكي تكون المهمة 2 أو 3 مراحل والحصول على أموال أكثر.

سيظل هذا الشخص في طلب إيداعك للمزيد من الأموال بحجة زيادة أرباحك وتكملة مراحل المهمات المطلوبة والحصول على أموالك كاملة بنسبة الفائدة المتفق عليها، وعندما تصل إلى مرحلة رفض إيداع المزيد من المال، سيقول لك هذا الشخص أنه من الضروري إيداع المزيد من الأموال وإلا ستخسر جميع أموالك!

حينها، ستحاول دفع المزيد من المال وتنفيذ المزيد من المهمات على أمل الحصول على أموالك بالفوائد الخاصة بها، لكنك في الحقيقة ستخسر كل أموالك عندنا تقول له ليس معي المزيد من المال ولا استطيع إيداع أكثر من ذلك!

صدمة قاسية

حينها، ستشعر بالصدمة من رد فعل هذا الشخص عندما يقول لك "للأسف إذا ماكملتش المطلوب منك هتخسر كل حاجة" وبالفعل تخسر كل شيء!

مع العلم، أن شركات الدعاية والتسويق هذه لا تحمل اسم واحد فقط، بل لديها الكثير من الأسماء. وعندما تحاول الاتصال بالأرقام الخاصة بهم ستجدها مغلقة أو أرقام مجهولة!