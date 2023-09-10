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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من رومانيا بعد سقوط مسيرة روسية جديدة في أراضيها

علم رومانيا
علم رومانيا

استدعت وزارة الخارجية الرومانية القائم بالأعمال الروسي بعد اكتشاف أجزاء من مسيرة روسية داخل أراضيها، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية، السبت، أنه تم العثور على قطع جديدة لطائرة بدون طيار مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي في الأراضي الرومانية.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إن هذا يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي الروماني.

وأضاف يوهانيس في بيان صادر عنه أنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج بقطع الطائرة بدون طيار، مؤكدًا أن ستولتنبرج أكد مجددًا تضامن الحلف الكامل مع البلاد.

وتعد هذه الطائرة المسيرة هي الثانية التي تسقط وتتحطم في الأراضي الرومانية.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام رومانية أن هناك اتفاق بين وزارتي الخارجية الأمريكية والرومانية، تنشر بموجبه الولايات المتحدة مقاتلات من طراز إف-16 في رومانيا "لتلبية احتياجات مهمة الأمن الجوي للناتو".

وذكرت إذاعة "Radio Romania International" أنه تمت ناقشة موضوع حطام الطائرة بدون طيار، خلال محادثة هاتفية بين وزيرة الخارجية لومينيكا أودوبيسكو ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن.

وخلالها تم الحديث عن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع الجوي، وكذلك نشر العديد من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 على الأراضي الرومانية لدعم مهام الأمن الجوي لحلف شمال الأطلسي.

وزارة الخارجية الرومانية القائم بالأعمال الروسي مسيرة روسية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

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